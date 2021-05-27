توقعات بطقس حار مع أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة المقبلة

المواطن - الرياض

كشف الخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس في المملكة والخليج خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس.

درجات الحرارة:

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الطقس سيكون حاراً نهاراً معتدلاً ليلاً العظمى من 38 إلى 44 درجة مئوية والصغرى من 20 إلى 29 مئوية، عدا المرتفعات معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلاً.

أمطار متفاوتة:

كما توقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الغربية وغرب الوسطى والمرتفعات مع رياح.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

شارك الخبر







شارك الخبر