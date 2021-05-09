توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، تبوك والحدود الشمالية.

حالة الطقس غدًا:



وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى ٤٢ درجة مئوية، في حين تسجل المدينة المنورة و وادي الدواسر وشرورة والاحساء ٤٠ درجة مئوية في كل منها، وفي الرياض وسكاكا و العلا ورفحا ٣٩ درجة مئوية في كل منها، وفي حين تسجل جدة وتبوك وجازان والقنفذة وينبع والوجه ٣٧ درجة مئوية.

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