توقيف منفذ هجوم نانت بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة الفرنسية

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على منفذ هجوم نانت في إقليم لورا أتلانتيك بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن الفرنسي.

Policière grièvement blessée au couteau en Loire-Atlantique: le suspect interpellé, des gendarmes blessés pic.twitter.com/TsW4ZXfW4H — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2021

وكانت الشرطة الفرنسية أطلقت عملية أمنية في مسعى لإلقاء القبض على شخص طعن بسكين ضابطة في الشرطة في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

عملية طعن في نانت الفرنسية

وأفادت قناة BFM TV بأن منفذ الهجوم دخل صباح اليوم الجمعة مركزًا للشرطة في البلدة وطعن الضابطة عدة مرات، وأكدت الشرطة أن الضابطة أصيبت بجروح بليغة جراء الهجوم، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنها لا تزال في حالة حرجة.

ولفتت القناة إلى أن منفذ الهجوم بعد الفرار من مركز الشرطة اضطر إلى ترك سيارته إثر تعرضها لحادث مروري في البلدة، ودعت الشرطة المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الحادث والانصياع لأوامر عناصر الأمن بشكل صارم، فيما نقلت القناة عن مصدر مقرب من التحقيق تأكيده إغلاق مدارس البلدة.

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