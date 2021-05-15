المواطن - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد أن شركة تويتر تعمل على خدمة Twitter Blueوهي الاشتراك المدفوع في المنصة.

#تويتر تعمل على خدمة Twitter Blue وهي الاشتراك المدفوع في المنصه، عن طريق الاشتراك راح يكون لك مميزات إضافيه في حسابك مثل ميزة التراجع عن التغريدة وترتيب المفضلة وغيرها. pic.twitter.com/RPWKW0bQq2 — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) May 15, 2021

مزايا Twitter Blue:

ولفت الرشيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الخدمة ستكون عن طريق الاشتراك وسيكون للمستخدم مميزات إضافية في حسابه مثل ميزة التراجع عن التغريدة وترتيب المفضلة وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن موقع تويتر عن أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” tip jar أو (علبة الإكراميات)، وهي تتيح للمستخدمين الدعم بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وبحسب ما ذكر موقع العربية نت، الأداة هي المرحلة الأولى من خطة لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال.

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