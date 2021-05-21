تويتر يبدأ قبول توثيق الحسابات عن طريق متصفح الكمبيوتر أو الجوال

المواطن - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن تطبيق تويتر بدأ بقبول توثيق الحسابات في المنصة بالعلامة الزرقاء عن طريق المتصفح في الكمبيوتر أو الجوال.

رابط صفحة شروط ومعلومات التوثيق

ونشر الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، رابط صفحة شروط ومعلومات عن التوثيق (هنا)

كما نشر عبدالعزيز الرشيد مقطع فيديو أوضح من خلاله آلية تطبيق بدء قبول توثيق الحسابات في منصة تويتر كما يلي:

واخيراً 😍

تويتر بدأت بقبول توثيق الحسابات في المنصه بالعلامه الزرقاء عن طريق المتصفح في الكمبيوتر او الجوال.

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صفحة شروط ومعلومات عن التوثيقhttps://t.co/dMnpLdIc3w

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فيديو شرح 👇 pic.twitter.com/FFkimKtfUP — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) May 20, 2021

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