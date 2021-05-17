تير شتيجن يغيب عن بطولة يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أنه سيغيب عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

إصابة الركبة تحرم تير شتيجن من اليورو

وذكر حارس برشلونة عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” أنه سيغيب عن مباريات ألمانيا في اليورو المقبل، بسبب إصابة تعرض لها في الركبة اليمنى، وسيخضع على إثرها لعملية جراحية يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن الحارس الألماني، كان خاض مع برشلونة مباراة أمس في الدوري الإسباني، ضد فريق سيلتا فيغو التي انتهت بخسارة برشلونة بنتيجة هدفين لهدف، ليودع البارشا رسميًا المنافسة على لقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

منتخب ألمانيا لم يُتوج باللقب منذ عام 1996

وأعرب تير شتيجن عن خالص تمنياته للمنتخب الألماني بالتوفيق في يورو 2020، والفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 1996.

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