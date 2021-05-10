ثاني صفقة عالمية على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

بدأت إدارة نادي الهلال تضع نصب أعينها إبرام الصفقة العالمية الثانية وذلك بعد نجاحها في التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا من صفوف نادي بورتو البرتغالي.

وكان ماريجا انضم إلى الأزرق قادمًا من صفوف فريق بورتو لمدة 3 مواسم.

وبحسب صحيفة MEG فإن الأزرق مهتم بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق جوانجزو إيفر جراند الصيني.

تفاصيل عقد الهلال لـ تاليسكا

ويرغب الهلال بحسب تقارير إعلامية، في ضم تاليسكا لمدة سنتين مع منحه راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين ونصف المليون يورو.

اللاعب البرازيلي تاليسكا صاحب الـ27 سنة يستطيع اللعب كلاعب خط وسط مهاجم ورأس حربة صريح، مما يعني أنه يشغل نفس مركزي جيوفنكو وأمرابط مع الهلال والنصر.

القيمة السوقية للاعب البرازيلي

وتبلغ القيمة السوقية للاعب تاليسكا 10 ملايين يورو، كما سجل 100 هدف في مسيرته حتى الآن.

ويملك تاليسكا أكثر من تجربة ناجحة خارج الدوري البرازيلي خاصة مع ناديي بيشكتاش التركي وبنفيكا البرتغالي.

جدير بالذكر أن الزعيم كان تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا وتعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

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