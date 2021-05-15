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ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم
قالت الشركة إنها تعمل جاهدة على حل المشكلة

ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم

2021/05/15
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, العالم, حصاد اليوم
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ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم
المواطن- متابعة

قال خبراء من شركة SentinelLabs إن هناك ثغرات برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين الحواسيب من طراز ديل Dell حول العالم، متابعين أنهم اكتشفوا 5 ثغرات برمجية وصفوها بشديدة الخطورة.

وتابعوا أن تلك الثغرات موجودة في مشغل تحديث البرامج المخصص لحواسب ديل الموجود في مئات ملايين من الحواسيب التي طرحت في العالم منذ العام 2009.

ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم

مخاطر هذه الثغرات في Dell

وبحسب ما أوضحت روسيا اليوم، فقد قال الخبراء إن الثغرات التي حملت الترميز CVE-2021-21551، من الممكن استغلالها للوصول إلى أنوية أنظمة تشغيل الحواسب وبياناتها، أو الحصول على أذونات للتحكم بهذه الأنظمة عن بعد.

ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم

معالجة المشكلة

وأشارت SentinelLabs إلى أنها أبلغت Dell بالثغرات المكتشفة، وتعمل الأخيرة على معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية، كما يتم إرسال رسائل تحذيرية للمستخدمين والمؤسسات التي قد تتأثر أجهزتها بذلك.

وتعد Dell واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم التي تبيع الملايين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوترات المكتبية وأنظمة الخوادم سنويا للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء، بحسب موقع 3dnews التكنولوجي.

ثغرة تهدد ملايين الحواسب من Dell حول العالم

 


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