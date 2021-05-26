ثغرة خطيرة تهدد سرية البيانات في حواسب آبل الجديدة

المواطن - متابعة

تتعرض نسخة من أنظمة macOS المخصصة لحواسب آبل الجديدة لثغرة خطيرة اكتشفها خبراء شركة Jamf المتخصصة بأمن المعلومات في نسخة macOS Big Sur 11.4 من أنظمة التشغيل التي أطلقت مؤخرًا، وهو الأمر الذي أثبتته آبل مُعلنة علمها بوجود هذه الثغرة وأنها تعمل على تصحيح برمجيات حواسبها للحفاظ على سرية بيانات مستخدميها.

حواسب آبل الجديدة تواجه القراصنة:

وأوضح الخبراء في Jamf، أن الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2021-30713 من الممكن أن تستغل من قبل برمجيات XCSSET للوصول إلى برمجيات متصفحات Safari في حواسب آبل المحمولة، والتحكم بأذونات تثبيت البرامج الخاصة بالمطورين، بحسب روسيا اليوم.

أخذ لقطات لشاشات حواسب المستخدمين:

وحذر الخبراء من خطورة الأمر، مؤكدين أن الثغرة تمكّن قراصنة الإنترنت من تثبيت برامج يمكنها الوصول إلى أذونات لأخذ لقطات لشاشات حواسب المستخدمين أثناء تصفح الإنترنت، وربما قد يتم استغلالها للوصول إلى أذونات لتشغيل ميكروفونات الحواسب للتجسس على أصحاب الحواسب أيضًا.

وسابقًا حذر خبراء في أمن المعلومات من اكتشاف ثغرتين برمجيتين تحملان رمزي (CVE-2021-30663 و CVE-2021-30665) يمكن من خلالهما اختراق برمجيات أجهزة Apple TV 4K و Apple TV HD.

مميزات تحديث macOS الجديد:

وبحسب خبراء التكنولوجيا، فإن الإصدار الجديد macOS 11.3 من آبل حمل معه العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنه أتى بتحديثات تعالج ثغرات برمجية خطيرة تم اكتشافها سابقًا كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الحواسب.

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