ثلاثية هلالية تحسم الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الأهلي متقدمًا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يستغل أخطاء الأهلي القاتلة:

وكان اللاعب سالم الدوسري منح التقدم للأزرق بالدقيقة الـ15 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، خدعت الحارس محمد العويس.

وواصل الأزرق اللعب على أخطاء الأهلي الدفاعية، ليتمكن جوميز من إحراز ثاني أهداف الأزرق بالدقيقة الـ32 بعد تمررة خاطئة من المدافع معتز هوساوي.

واستمرت أخطاء معتز هوساوي، ليُطرد من قبل حكم المباراة بعد أن لمس الكرة بيده وهي في طريقها للشباك، لتُحتسب ركلة جزاء لـ الهلال سددها جوميز بنجاح بالدقيقة الـ40.

عمر السومة يعجز عن تقليص الفارق:

وكان الأهلي قريبًا من تقليص الفارق عبر ركلة حرة مباشرة احتُسبت لـ عمر السومة لكن النجم السوري سددها فوق مرمى عبدالله المعيوف بمسافة بعيدة.

وحرص الجمهور قبل انطلاق المباراة، على تكريم أبطال الصحة والأمن في أرضية ملعب الملز.

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