ثنائية حمدالله تقود النصر لهزيمة الرائد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ النصر، في الفوز على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر ضد الرائد

وكان الرائد له الأفضلية بـ الشوط الأول حيث تمكن الكاميروني دجوم من إحراز الهدف الأول للفريق الريداوي من ضربة رأسية بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتأخر أصفر العاصمة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشر النصر عن أنيابه هجوميًا ليتمكن من إحراز الهدف الأول عبر نجمه فراس البريكان بالدقيقة الـ60.

حمدالله يُبدع بالشوط الثاني

وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، ثاني أهداف العالمي بالدقيقة الـ75 في زاوية صعبة خدعت الحارس الجزائري دوخة حارس الرائد.

واستمر العالمي في ضغطه الهجومي ليضيف حمدالله ثالث أهداف أصفر العاصمة بالدقيقة الـ88 بعد مراوغة مميزة لأحد مدافعي الرائد.

وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز 45 نقطة بالمركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة.

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