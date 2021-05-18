جازبروم تربح 1.1 مليار دولار في الربع الأول

المواطن - متابعة

أعلنت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الثلاثاء، عن صافي الربح خلال الربع الأول.

صافي الدخل بالأرقام

وأوضحت الشركة أن صافي دخلها في الربع الأول من العام الجاري بلغ 84.2 مليار روبل (1.1 مليار دولار) بعد خسارة في الفترة نفسها قبل عام بلغت 13.8 مليار روبل، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

نمو إيرادات الشركة

وبحسب (رويترز) نمت الإيرادات 18.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 611 مليار روبل، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 95.3 بالمئة لتسجل 194 مليار روبل.

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