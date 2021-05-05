جامعة الأمير سطام تعلن الجدول الزمني للقبول

المواطن - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ في كليات الجامعة بمقرها الرئيس بمدينة السيح ، وفي كليات وفروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

مواعيد القبول في جامعة الأمير سطام

وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر أنه تم تحديد بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب من يوم الأحد 24 / 11 / 1442هـ الموافق 4 / 7 / 2021 م ويستمر حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442هـ الموافق 10 / 7 / 2021 م ، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الاثنين 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021 م , وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب:

www.rbu-admit.edu.sa .

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