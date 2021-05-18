جامعة الباحة تستقبل طلبات التسجيل للفصل الصيفي

المواطن - الباحة

تستقبل جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية

ودعت عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الإلكترونية, حيث اعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، وحددت اليوم موعداً للتسجيل, فيما سيتاح التسجيل للطلبة غير الخريجين يوم الخميس القادم وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة, وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

يشترط التحصين ضد كورونا

واشترطت الجامعة على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا.

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