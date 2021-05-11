جامعة الدول العربية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد بالقدس

المواطن - واس

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، واصفًا هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسؤولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.

انتهاكات وتصعيد خطير

وحَمّل أبو الغيط في بيان له اليوم، إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، أدى لاشتعال الموقف على هذا النحو الخطير، مُطالبًا المجتمع الدولي بالعمل فورًا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحدٍ لمشاعر المسلمين

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحدٍ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ما يجري في باحات المسجد الأقصى من عنفٍ يمس جميع المسلمين.

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