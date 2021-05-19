جامعة الملك خالد تحدد آلية الدراسة خلال الفصل الصيفي

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، آلية الدراسة خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442هـ، على النحو التالي:

بداية الفصل الصيفي:

أولًا: تبدأ الدراسة في الفصل الصيفي يوم الأحد 11 شوال 1442هـ وتنتهي يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.

ثانيًا: تقدم المحاضرات النظرية عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة بالتنسيق مع عمادة التعلم الإلكتروني.

ثالثًا: تقدم الدروس العملية في المعامل والمختبرات حضوريًّا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.

رابعًا: في حال حضور الطلاب للدروس العملية في المعامل والمختبرات والفصول الدراسية يجب ألا يزيد عدد الحضور عن (700) متن الطاقة الاستيعابية المعتادة للمختبر أو الفصل أو المعمل.

خامسًا: استمرار التدريب السريري والميداني والتعاوني كالمعتاد بالتنسيق مع جهات التدريب مع التأكيد على الطلاب المتدربين بالتقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في جهات التدريب.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

سادسًا: تقدم الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا بما في ذلك مناقشة المشاريع وفق ترتيبات تضمن التباعد الجسدي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

سابعًا: تحدد الأقسام العلمية التكليفات والاختبارات القصيرة للمقررات النظرية، والتي يمكن تقديمها عن طريق نظام إدارة التعلم الإلكتروني.

ثامنًا: يشترط في كل ما يتطلب الحضور إلى المعامل والمختبرات وإجراء الاختبارات الفصلية والنهائية تحميل تطبيق “توكلنا” والحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعة الأولى على الأقل.

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