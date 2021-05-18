جامعة الملك خالد تستعد للفصل الصيفي وتواصل استقبال طلبات التحويل الداخلي

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواصلة استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.

فتح بوابة الحذف والإضافة

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط: (اضغط هنا).

استقبال طلبات التحويل الداخلي

وفي سياق متصل تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.

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