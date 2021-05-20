جامعة الملك خالد تعلن آلية الدراسة للفصل الصيفي

المواطن - أبها

حددت جامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، موعد انطلاق الفصل الصيفي للطلاب والطالبات في الـ 11 من شهر شوال الجاري، وفق عدد من الآليات والإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامة الجميع.

معايير سلامة:

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الفصل الصيفي سيستمر حتى الـ 3 من شهر ذي الحجة المقبل، مؤكدًا تطبيق الجامعة أعلى معايير السلامة خلال هذا الفصل، مشيرًا إلى أن أبرز إجراءات السلامة التي تنفذها الجامعة تتمثل في تقديم المحاضرات النظرية عن بعد باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة بالتنسيق مع عمادة التعلم الإلكتروني.

جانب عملي:

وحول الجانب العملي بيّن ابن دعجم أن الدروس العملية ستقدم في المعامل والمختبرات حضوريًّا مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن حضور الطلاب للدروس العملية في المعامل والمختبرات والفصول الدراسية يجب ألا يزيد عن (50%) من الطاقة الاستيعابية المعتادة للمختبر أو الفصل أو المعمل، إضافة إلى استمرار التدريب السريري والميداني والتعاوني بالتنسيق مع جهات التدريب، منوهًا بأهمية تقيد المتدربين والمتدربات بجميع الأنظمة والتعليمات والبروتوكولات المطبقة في جهات التدريب.

آلية الاختبارات:

كما حددت جامعة الملك خالد آلية تقديم الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا، بما في ذلك مناقشة المشاريع وفق ترتيبات تضمن التباعد الجسدي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تحديد الأقسام العلمية للتكليفات والاختبارات القصيرة للمقررات النظرية والتي يمكن تقديمها عن طريق نظام إدارة التعلم الإلكتروني.

يذكر أن جامعة الملك خالد تشترط في كل ما يتطلب الحضور إلى المعامل والمختبرات والاختبارات الفصلية والنهائية في الفصل الصيفي تحميل تطبيق “توكلنا”، إضافة إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا (الجرعة الأولى على الأقل).

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