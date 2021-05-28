جامعة الملك خالد تنشئ مكتب التحول إلى نظام الفصول الثلاثة

المواطن - واس

أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ، قرارا بإنشاء “مكتب للتحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة”، وذلك لمتابعة أداء عملية التحول تزامنًا مع الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم للجامعات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن إنشاء المكتب جاء لتلبية متطلبات المرحلة بعد إعلان خطة التحول إلى التقويم الدراسي الجديد ونظام الفصول الدراسية الثلاثة.

خطة التحول في جامعة الملك خالد

ويتركز عمل المكتب على رسم خارطة طريق لمراحل تنفيذ عملية التحول في برامج الجامعة مع مراعاة ضمان استمرار العملية التعليمية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تسهيل عملية التحول من خلال الاستثمار الأمثل لقدرات وموارد الجامع ويرتبط المكتب إداريًّا بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، لمتابعة وتجويد التصور الشامل لكافة مكامن التغيرات والتحديثات المتوقعة في سير ومحتوى العملية الأكاديمية، بما فيها من خطط وبرامج ولوائح منظمة، إضافة إلى الجوانب التقنية وغيرها.

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