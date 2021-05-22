جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بكلٍّ من: (الرياض، الأحساء، الدمام)- وذلك ضمن برنامج توطين الوظائف لعام 1442هـ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف:
1- مساعد مكتب.
(OFFICE ASSISTANT)
المؤهلات والخبرات:
– المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
– خبرة عام كحد أدنى.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- مسؤول شؤون الطلاب ثاني.
(STUDENT AFFAIRS OFFICER II)
المؤهلات والخبرات:
– دبلوم في إدارة الأعمال أو في تخصص ذي صلة من كلية أو جامعة معتمدة.
– خبرة سنتين كحد أدنى.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- مساعد أمين المكتبة (وظيفتان)
(LIBRARY ASSISTANT)
المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم في علوم المكتبات/ المعلومات أو تخصصات إدارية ذات صلة.
– خبرة سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا )، ( اضغط هنــا ).
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