جامعة نجران تضاعف نسب التخصيص في بعض التخصصات النوعية

المواطن - واس

ضاعفت جامعة نجران نسب التخصيص لمرحلة ما بعد السنة التحضيرية، وذلك في بعض التخصصات النوعية في عدد من كليات الجامعة؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بزيادة نسبة التخصيص في الطب والجراحة بنسبة 32%، والعلاج الطبيعي بنسبة 40%، وكذلك في تخصص الهندسة الكهربائية بنسبة 20%، وذلك من إجمالي المقبولين لهذه التخصصات.

الهدف من زيادة نسب التخصيص

وأكد السبيعي أن زيادة نسب التخصيص جاء حرصاً على مواكبة احتياجات سوق العمل ومساهمة من الجامعة في زيادة عدد المختصين في بعض التخصصات النوعية ووفقاً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات بشرية وفنية عالية تدعم التوسع في هذه التخصصات.

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