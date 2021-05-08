جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان

المواطن - الرياض

يؤم المصلين الليلة في المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة في الثلاث تسليمات الأولى من صلاة التراويح، وفقًا لجدول الصلوات الذي أعدته رئاسة شؤون الحرمين.

وفي التسليمتين الأخيرتين يؤم المصلين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وذلك وسط تطبيق منظومة صارمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

صلاة التراويح :

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

مدة صلاة التراويح :

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة

صلاة التهجد مع التراويح

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه تأكيدًا لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة، تؤكد الوزارة على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

من جهة أخرى دخل قرار وزارة الشؤون الإسلامية بشأن جمع صلاة التراويح وصلاة القيام مع صلاة العشاء اعتبارًا من ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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