جرعات لقاحات كورونا المعطاة في السعودية تتجاوز الـ14 مليونًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز الـ14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزًا بمناطق المملكة كافة.

لقاحات كورونا:

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في وقت سابق اليوم: إن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرّا إلى أن هناك العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجًا كبيرًا، وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

حماية من الفيروس:

وشدد العبدالعالي على أن اللقاحات تحمي- بعد الله- من الإصابة بالفيروس واكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح، وفي المقابل فإن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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