جستنيه يثير الجدل قبل مباراة الاتحاد وأبها

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه الجدل لدى عشاق نادي الاتحاد، وذلك برفضه الكشف عن توقعه لنتيجة مباراة العميد ضد نادي أبها التي تُقام اليوم الخميس بالجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جستنيه يتوقع فوز الوحدة

وغرد جستنيه قائلًا قبل المباراة: “عندي شعور، لا تسألوني ليه، أنا ما أدري ليه، الوحدة رايح يفوز، هذا شعوري ولا تلوموني على شعوري، هذا إحساسي مع احترامي لضمك ويمكن أكون غلطان”.

رفض تام لـ توقع نتيجة مباراة الاتحاد

وتابع جستنيه: ” عارف إن البعض راح يقول وين شعورك من ناحية العميد، إجابتي بمنتهى الصراحة، يا كثر ما خيبوا شعوري المدرب واللاعبون، لهذا أخفيت شعوري، وتركت لـ الأمل فرصة”.

وستنطلق مباراة أبها والاتحاد بعد قليل بالجولة الـ28، حيث يسعى العميد إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 50 وضمان التواجد بـ المركز الثالث بـ دوري الأمير محمد بن سلمان قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وكانت مباريات أمس الأربعاء، انتهت بفوز الهلال على الأهلي بخماسية لهدف، وفوز الشباب على العين بخماسية لهدف، أما الباطن ففاز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

شارك الخبر







شارك الخبر