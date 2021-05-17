جستنيه يعلق على صفقتي ماريغا وتاليسكا

المواطن - محمد سمعه

أبدى الناقد الرياضي والإعلامي عدنان جستنيه، إعجابه بتحرك كل من الهلال والنصر، لحسم صفقتي موسى ماريغا وأندرسون تاليسكا على الترتيب.

وكان الهلال أعلن عن ضم المالي ماريغا لتدعيم الجانب الهجومي لديه وليكون خليفة الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بينما جاء انضمام البرازيلي لصفوف النصر قادمًا من فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وغرد جستنيه قائلًا قبل قليل: “في الهلال صفقة، وفي النصر صفقة، والبقية يكتفون، تهنئة حارة لكلا الناديين، صفقة بيدين خاويتين، صفقة لـ الهلال وصفقة لـ النصر، ويا حظ من وراه سند عاشق ومليان”.

تاليسكا نصراوي لمدة 3 سنوات

وأعلن حساب نادي النصر عبر “تويتر” عصر اليوم الاثنين عن تعاقد النادي مع تاليسكا صاحب الـ27 سنة لمدة 3 مواسم، مقابل 8 ملايين يورو وفقًا لتقارير إعلامية.

مدرب بورتو يُعاقب صفقة الهلال الجديدة

وبوقت سابق، قرر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو البرتغالي، معاقبة المالي موسى ماريغا، وذلك بعد إعلان الهلال التعاقد معه.

وقالت صحيفة Noticias ao Minuto البرتغالية إن مدرب بورتو، قرر استبعاد ماريغا من قائمة الفريق بآخر مباراتين بالموسم.

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