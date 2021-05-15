جسر الملك فهد: تحديد مسارات الجنسيات مقتصر على منطقة قدوم الجوازات السعودية

المواطن - الرباص

أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد أن تحديد مسارات للسعوديين والجنسيات الأخرى والذي تم بالتنسيق مع الجهات المعنية مقتصر على منطقة قدوم الجوازات السعودية فقط لاختلاف الإجراءات الصحية بين الفئتين.

تداخل:

وأضافت المؤسسة في تغريدة لها عبر تويتر، أن ذلك يأتي حتى لا يؤثر التداخل إلى التأثير على انسيابية الحركة، ولا يوجد فصل في بقية مناطق الإجراءات الأخرى.

وأطلقت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجوازات البحرينية خدمة الواي فاي المجانية في منطقة الجوازات البحرينية (JESR FREE WIFI) لتسهيل إبراز التطبيقات الصحية لموظفي الجوازات، كما يتم العمل بالتعاون مع الجوازات السعودية لإطلاق الخدمة في الجانب السعودي قريباً.

اشتراطات مطلوبة:

وأكدت المؤسسة ، أهمية التزام الجميع بالاشتراطات المطلوبة من المملكتين قبل الشروع بالسفر لتجنب أي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم مع الالتزام بالاحترازات والقيود المفروضة من المملكتين ومتابعة ما يصدر بهذا الشأن.

شارك الخبر







شارك الخبر