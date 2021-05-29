جماهير الأهلي لإدارة النفيعي: نرفض رافائيل بينتيز

المواطن - محمد سمعه

أعربت جماهير النادي الأهلي عن رفضها التام لفكرة إحضار المدرب الإسباني رافائيل بينتيز لتدريب الفريق الكروي الأول بـ الراقي خلفًا للروماني لورينت ريجيكامب.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن رافائيل بينتيز مرشح لتدريب الراقي، بعد استقرار إدارة ماجد النفيعي على الاستغناء عن خدمات المدرب ريجيكامب بعد نهاية الموسم الحالي.

أرقام بينتيز تثير قلق جماهير الأهلي

ورفضت جماهير الراقي، فكرة التعاقد مع بينتيز بسبب أرقامه غير الجيدة مع فريق داليان برو الصيني الذي أشرف على تدريبه من عام 2019 حتى العام الحالي ثم رحل عنه.

وحقق بينتيز مع فريق داليان الصيني 12 فوز وتلقى 18 هزيمة وتعادل في 8 مباريات خلال 38 مباراة.

ماذا طلبت الجماهير من النفيعي ؟

وطلبت جماهير الأهلي من إدارة ماجد النفيعي التركيز على التعاقد مع مدرب مهتم بتقوية النواحي الدفاعية في الفريق، خاصة أن الراقي عانى كثيرًا على المستوى الدفاعي في الموسم الحالي وتلقى هزائم تاريخية بعدد أهداف لا تُصدق في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الراقي كان تعادل مع فريق أبها بهدف لكل فريق بالجولة الـ29 من دوري المحترفين يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثامن بـ جدول ترتيب دوري المحترفين، كما سيواجه فريق الاتفاق غدًا بالجولة الـ30 والأخيرة

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