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جماهير الهلال تتوافد على استاد الملك فهد
لحضور مباراة الفيصلي وتتويج الفريق

جماهير الهلال تتوافد على استاد الملك فهد

2021/05/30
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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جماهير الهلال تتوافد على استاد الملك فهد جانب من الحضور - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير نادي الهلال في التوافد على استاد الملك فهد الدولي لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيصلي.

جماهير الهلال في الملعب

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حضور الجماهير إلى ملعب المباراة، حيث حرصوا على رفع الأعلام الزرقاء، وظهرت عليهم علامات السعادة، لحصد الفريق اللقب رسميًا.

الهلال
جماهير الأزرق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

الهلال
جماهير الأزرق – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراة اليوم وهو منتعش بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، عقب تغلبه على التعاون في المباراة النهائية، فيما يطمح الزعيم لإنهاء موسمه بفوز شرفي.

وقبل مباراة اليوم في الجولة الأخيرة، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

جماهير الهلال
جانب من الحضور – المصدر @Alhilal_FC
جماهير الهلال
جانب من الحضور – المصدر @Alhilal_FC


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