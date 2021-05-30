جماهير الهلال تتوافد على استاد الملك فهد

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير نادي الهلال في التوافد على استاد الملك فهد الدولي لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيصلي.

جماهير الهلال في الملعب

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من حضور الجماهير إلى ملعب المباراة، حيث حرصوا على رفع الأعلام الزرقاء، وظهرت عليهم علامات السعادة، لحصد الفريق اللقب رسميًا.

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراة اليوم وهو منتعش بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى، عقب تغلبه على التعاون في المباراة النهائية، فيما يطمح الزعيم لإنهاء موسمه بفوز شرفي.

وقبل مباراة اليوم في الجولة الأخيرة، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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