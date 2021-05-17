جماهير بلد الوليد تنقلب على رونالدو

المواطن - محمد سمعه

انقلبت جماهير نادي بلد الوليد الإسباني على الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني السابق مالك النادي، وذلك بسبب اقتراب الفريق من الهبوط لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويمر الفريق بحالة سيئة من الناحية الفنية حاليًا، حيث خسر أمس الأحد من فريق ريال سوسيداد برباعية لهدف، ليتعقد موقفه حول البقاء في الدوري الإسباني الممتاز.

وذكرت صحيفة Des marque الإسبانية أن جماهير فريق بلد الوليد رفعت لافتة غاضبة ضد رونالدو منتقدة طريقة إدارته للفريق، التي ستؤدي للهبوط.

مكافأة الظاهرة رونالدو للاعبي بلد الوليد

وفي سياق آخر، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الظاهرة رونالدو رصد مكافأة كبيرة قدرها 150 ألف دولار أمريكي لكل لاعب في الفريق، في حال تمكنوا من الفوز على أتلتيكو مدريد بالجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

فوز بلد الوليد على نادي أتلتيكو مدريد، يعني إهداء لقب الدوري الإسباني لـ ريال مدريد بالإضافة لبقاء فريق الظاهرة رونالدو في الدوري الإسباني الممتاز للموسم المقبل.

ويحتل فريق الظاهرة رونالدو حاليًا المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

برشلونة يودع سباق المنافسة على الليجا

وكان أتلتيكو مدريد تمكن من الفوز على فريق أوساسونا بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ريال مدريد على فريق أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وخسر برشلونة أمام سيلتا فيغو بثنائية لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

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