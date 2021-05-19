جمهور الفنان مجدي صبحي يطالبه بالعدول عن قرار الاعتزال

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صدم الفنان المصري مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي زملاءه من الفنانين وجمهوره بقرار اعتزاله المفاجئ أمس عقب مسيرة فنية امتدت نحو 40 عامًا.

صدمة جمهور مجدي صبحي

وطالب محبو الفنان عبر تعليقاتهم على منشور الاعتزال بالعدول عن القرار والعودة للعمل مرة أخرى، حيث علق الفنان محمد محمود، قائلًا: “ليه بس كده يا مجدي لما أنت تعتزل يبقى مين اللي يمثل أنا قعدوني في بيتي ٣٥ سنة ولما ربنا أراد اشتغلت، لازم تراجع نفسك يا مجدي لأنك قيمة وقامة وموهبة فطرية يندر أن توجد الآن”.

مجدي صبحي: أنا كبرت خلاص

ومن جهته رد مجدي صبحي كاتبًا: “حبيبي يا محمد لكن الوضع بقي صعب جدًا وأنا كبرت ومش بتاع مهاترات فنية رخيصة بس أنا مبسوط بيك جدًا وأنت عارف أنا بحبك قد إيه ربنا يوفقك يا رب ومن نجاح لنجاح”.

مجدي صبحي يعتزل الفن معلقًا: أنا مش شبهم

وكتب الفنان مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيًا بعد احترافي له على مدى 40 عامًا قدمت فيه أعمالًا محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب”.

وأضاف: “صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليًا ولا هم شبهي ولا أنا شبهم أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فنًا رخيصًا والحقائق أمامي”.

وتابع: “السينما ماتت والدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية في النهاية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فن محترم”.

الفن حاليًا أصبح مثل فيرس كورونا

واختتم حديثه قائلًا: “ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعه نهائيًا، الفن حاليًا أصبح مثل فيرس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر”.

وشارك الفنان مجدي صبحي مع شقيقه الفنان محمد صبحي في جميع أجزاء مسلسل يوميات ونيس عام 1994 والتي لقيت شهرة واسعة حينها كمسلسل اجتماعي التف حوله الكثيرون.

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