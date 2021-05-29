جمهور ضمك .. الأحد لا يغيب أحد

المواطن - خميس مشيط

90 دقيقة تفصل ضمك عن تكرار السيناريو الدراماتيكي الذي سجله بالموسم الماضي والبقاء للموسم الثاني على التوالي ضمن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ضمك وبوجود إدارته الخبيرة أعد العدة ولا شك للمباراة الحاسمة أمام التعاون تمامًا كما كان حاضرًا في المباراة الأخيرة بالموسم الماضي أمام الفتح ولكن هذه المرة لديه عتاد جديد وسلاح أقوى يدعم حظوظه وهو تواجد جماهيره العاشقة والتي ستكون ولاشك في الموعد وستمثل كلمة السر في تحقيق حلم البقاء ضمن الكبار حيث يتوقع حضورها بكثافة خاصة وقد تكفل أعضاء شرف النادي الأوفياء بإهدائهم تذاكر المباراة.

ضمك كعادته يخالف جميع التوقعات ويقلب جميع التنبؤات التي صادقت على هبوطه بداية الدوري حتى بات من راهن على ذلك يؤكد الآن أن هذا الفريق المرعب لن يهبط !

مباراة مجنونة قدمها ضمك أمام الباطن ظهر فيها الدافع القوي والحضور الذهني المميز والروح القتالية العالية والتي خطفت في النهاية الفوز الأصعب في المنعطف الأخطر ومن أمام فريق شرس وعلى أرضه وبين جماهيره ، وإذا ما أراد ضمك المواصلة فلن يكون مهر البقاء بأقل من ذلك الحضور المبهر وعندها فبتأكيد لن يخسر موقعة المحالة الأخيرة .

التعاون الجريح بخسارة كأس الملك لن يكون صيدًا سهلًا وعلى الضمكاويين التنبه لذلك وعدم الارتهان لنتيجة ونشوة مباراة الباطن بل مضاعفة الجهد والعطاء من أجل خطف الفوز ولا غيره والذي يكفل البقاء.

أخيرًا .. جمهور فارس الجنوب غدًا الأحد لا يغيب منكم أحد !

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