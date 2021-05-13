جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد النبوي

المواطن - واس

أدى جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف صلاة عيد الفطر المبارك وسط جهود متكاملة هيأتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومختلف الجهات .

تهيئة الساحة الغربية:

ورصدت “واس” مشاهد من الأعمال الميدانية التي بادرت وكالة شؤون المسجد النبوي بتهيئتها لخدمة قاصدي المسجد النبوي, وتهيئة الساحة الغربية الجديدة لأداء صلاة العيد, وتطبيق الإجراءات الاحترازية لرفع مستوى الأمان الصحي للمصلين, وتفعيل استخدام الأجهزة التقنية للتأكد من الحالة الصحية للمصلين، ومتابعة جودة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل داخل المسجد وفي الساحات والمرافق كافة, ومضاعفة القوى العاملة في الساحات والمصليات والممرات والسطح, وتوفير الاحتياجات اللازمة من السجاد والسقيا والتكييف المناسب.

سهولة دخول المصلين:

وأسهمت الجهود في سهولة دخول المصلين وخروجهم بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الأمنية من خلال توزيع موظفيها على الأبواب المؤدية لساحات المسجد النبوي, والتأكد من الحالة الصحية لكافة مرتادي المسجد، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

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