جنوح سفينة في قناة السويس وتعامل مصري سريع

المواطن - متابعة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الجمعة، أن سفينة حاويات جنحت بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها، لافتًا إلى أنه تم “التعامل السريع” مع الموقع، لتستأنف السفينة عبورها بالقناة.

تعامل سريع:

وأشار رئيس هيئة قناة السويس في بيان رسمي، إلى قيام الهيئة بـ”التعامل السريع مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة، وهي سفينة الحاوياتMAERSK EMERALD خلال عبورها، الجمعة، ضمن قافلة الشمال”.

وأوضح أن السفينة جنحت بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها، لافتًا إلى “التحرك الفوري” لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف، والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات، تتقدمهم القاطرة “بركة 1” بقوة شد 160 طنًّا.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنهم “قاموا بالتعامل الفوري، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية”.

لا تأثر:

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة.

واعتبر ربيع أن هذا “يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي، وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ”.

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