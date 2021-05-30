جنود أميركيون يسربون أسرارًا نووية خطأً !

المواطن- متابعة

تورطت مجموعة من الجنود الأميركيين في كارثة فريدة من نوعها، إذ كشفوا أسرارًا نووية متصلة بالقواعد النووية في أوروبا وتركيا عن طريق الخطأ، بحسب ما كشف موقع بيليغكات الاستقصائي البريطاني.

وقال التقرير إن القوات الأميركية المتمركزة في قواعد بدول أوروبية كانت تستخدم تطبيقات متاحة للجمهور العام، الأمر الذي كشف مواقع القنابل النووية الحرارية المخزنة في القارة العجوز بدقة.

القواعد الأمريكية في أوروبا

وأضاف الموقع أنه تمكن من الحصول على معلومات بشأن كل القواعد الأميركية في أوروبا التي بها أسلحة نووية، وهم كالتالي:

قاعدة فولكل في هولندا

قاعدتا غيدي وأفيانو في إيطاليا

بوشيل في ألمانيا

كلاينه بروغل في بلجيكا

قاعدة إنجرليك الشهيرة في تركيا

ورفضت الحكومات الأوروبية تأكيد أو نفي وجود أسلحة أميركية مخزنة داخل بلادها، لكن من جهة أخرى، أكدت مصادر عدة مثل تصريحات المسؤولين السابقين وتسريبات الوثائق وجود تلك الأسلحة منذ فترة الحرب الباردة.

عدد وموقع الأسلحة في قاعدة إنجرليك

ولطالما تحدثت تقارير عن وجود أسلحة نووية في قاعدة إنجرليك، لكن التسريبات الأخير لم تؤكد فقط تلك التقارير بل أيضًا حددت العدد الدقيق وموقع الأسلحة داخل القواعد.

وقال كاتب التحقيق إنه تمكن الوصول إلى المعلومات عن طريق اكتشاف بطاقات تعليمية خاصة بالجنود على التطبيقات الرقمية، وجرى الوصول إليها عبر البحث عن مصطلحات معينة معروفة بأنها مرتبطة بالقواعد، وعلى سبيل المثال، فإن بطاقة واحدة كشفت عدد الأسلحة الحية وغير الحية في قاعدة فولكل الجوية بهولندا، الأمر الذي تعتبره الحكومة الهولندية سًرا.

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