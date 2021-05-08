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جوميز: أريد الرحيل عن الهلال وأنا بطل
متحدثًا عن سعادته بوصوله للهدف رقم 100

جوميز: أريد الرحيل عن الهلال وأنا بطل

2021/05/08
الساعة 1:03 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جوميز: أريد الرحيل عن الهلال وأنا بطل بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال
المواطن - محمد سمعه

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، عن سعادته بمساهمته في فوز الأزرق على الشباب بخماسية لهدف.

وكان جوميز تألق وسجل هدفين لـ الهلال في شباك الشباب في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

مباراة الشباب ليست الأهم بالموسم:

وتحدث جوميز للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “المباراة ضد الشباب ليست مباراة الموسم، ولكنها مباراة مهمة تقربنا من اللقب، أعلم تمامًا أن الهلال لا يقبل إلا بالبطولات”.

جوميز في الهلال والشباب

ماذا يريد جوميز عند مغادرة الهلال ؟

وأضاف لاعب الهلال: “سيأتي يومًا وأرحل فيه عن الهلال وعندما يأتي هذا اليوم أريد الرحيل وأنا بطل، مُتوج ليتذكر الجميع أنني كنت هدافًا من ضمن الهدافين في تاريخ النادي”.

وعن وصوله للهدف رقم 100 قال جوميز: “حقيقة أشكر إدارة الهلال والجماهير واللاعبين على هذا الإنجاز، الذي تحقق معهم وبهم، وما يهمني هو تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة للفريق”.

يذكر أن الفرنسي جوميز وصل عدد أهدافه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 20 هدفًا، متصدرًا بهم قائمة هدافين الدوري.


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