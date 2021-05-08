جوميز: أريد الرحيل عن الهلال وأنا بطل

المواطن - محمد سمعه

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، عن سعادته بمساهمته في فوز الأزرق على الشباب بخماسية لهدف.

غوميز – لاعب #الهلال :

مباراة اليوم لم تكن أهم مباراة بالموسم، الأهم هو تحقيق اللقب و الانتصارات مع الهلال.#الشباب_الهلال pic.twitter.com/BANXRF1oDG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 7, 2021

وكان جوميز تألق وسجل هدفين لـ الهلال في شباك الشباب في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

مباراة الشباب ليست الأهم بالموسم:

وتحدث جوميز للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “المباراة ضد الشباب ليست مباراة الموسم، ولكنها مباراة مهمة تقربنا من اللقب، أعلم تمامًا أن الهلال لا يقبل إلا بالبطولات”.

ماذا يريد جوميز عند مغادرة الهلال ؟

وأضاف لاعب الهلال: “سيأتي يومًا وأرحل فيه عن الهلال وعندما يأتي هذا اليوم أريد الرحيل وأنا بطل، مُتوج ليتذكر الجميع أنني كنت هدافًا من ضمن الهدافين في تاريخ النادي”.

وعن وصوله للهدف رقم 100 قال جوميز: “حقيقة أشكر إدارة الهلال والجماهير واللاعبين على هذا الإنجاز، الذي تحقق معهم وبهم، وما يهمني هو تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة للفريق”.

يذكر أن الفرنسي جوميز وصل عدد أهدافه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 20 هدفًا، متصدرًا بهم قائمة هدافين الدوري.

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