جوميز لـ الهلاليين: لم أُجرِ أي مقابلة إعلامية وسأرحل بشرط

المواطن - محمد سمعه

نفى النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، إجراءه أي مقابلة إعلامية مؤخرًا، بعد انتشار تصريحات له عن أنه سيغادر الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وكتب جوميز تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لم أُجرِ أي مقابلة إعلامية لكي أعلن من خلالها توديع الأزرق، عندما يحن الوقت المناسب للوداع، سأعلن على الفور، مع كامل الحب والاحترام للأزرق”.

الهلال هو النجم:

وتابع جوميز: “خلال الوقت الحالي سأركز فقط على تقديم كل ما لدي لـ الزعيم وليس هناك بطل أو نجم، والنجم الوحيد هو الزعيم”.

يذكر أن اسم جوميز كان ارتبط مؤخرًا بمغادرة الزعيم والانضمام إما لنادي إنتر ميامي الأمريكي أو غلطة سراي التركي، أو أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

إنجازات جوميز مع الأزرق:

جدير بالذكر أن جوميز كان انضم للزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي، ونجح في الفوز بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2019.

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