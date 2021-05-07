جوميز يسجل ثاني أهداف الهلال بـ شباك الشباب

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لاعب الهلال، من إحراز الهدف الثاني للزعيم من ركلة جزاء، في شباك نادي الشباب.

وكان الحكم احتسب ركلة جزاء للفريق الهلالي بعدما لمس حسان تمبكتي الكرة بيده من تصويبة الإيطالي جيوفنكو، ليسددها جوميز ببرعة بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.

جوميز نجم المباراة بشوطها الأول:

يذكر أن جوميز كان أحرز الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة ثم تعادل البرتغالي فابيو مارتينيز للشباب بالدقيقة الخامسة.

وتُقام المباراة بين الهلال والشباب على ملعب الأخير ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

الهلال في الصدارة قبل مواجهة الليث:

ويحتل الهلال الصدارة حاليًّا برصيد 48 نقطة، وهو نفس رصيد الشباب صاحب المركز الثاني، لكن الهلال متفوق بفضل فارق الأهداف.

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