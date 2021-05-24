جوميز يكشف أصعب بطولة حققها في مسيرته

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، أصعب بطولة حققها في مسيرته، وذلك بعد تتويج الزعيم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأحد.

جوميز يوضح لماذا دوري الموسم الحالي أصعب بطولة ؟

وتحدث لاعب الهلال في مقطع فيديو نُشر عبر حساب النادي في “تويتر” قائلًا: “دوري موسم 2020/2021، أصعب بطولة تحققت في مسيرتي، الجميع يعلم الظروف التي مررنا بها، ولكننا كنا أبطالًا وحققنا ما نريد لنُسعد الجماهير”.

وكان جوميز ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز للأزرق في شباك التعاون أمس.

جدير بالذكر أن رصيد الهلال حاليًا أصبح 58 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الشباب الذي وصل للنقطة رقم 54، وذلك بعد الفوز على الفيصلي أمس بخماسية لهدف.

مهاجم الهلال ارتبط اسمه بالرحيل

وكان اسم اللاعب الفرنسي ارتبط بالرحيل عن صفوف الهلال بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل تعاقد الأزرق مع المهاجم المالي موسى ماريغا لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

وسيختتم الهلال مبارياته في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الفيصلي مساء الأحد المقبل بالجولة الثلاثين.

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