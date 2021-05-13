جيش الاحتلال يعتقل عائلة كاملة في العيسوية

المواطن - واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أفراد عائلة درويش بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل كلاً من: يوسف وهديل وتالا درويش، عقب اقتحام منزلهم وتفتيشه.

ارتفاع حصيلة الشهداء:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيداً، بينهم 17 طفلاً و6 سيدات ومسن، وإصابة 388 مواطناً بجروح مختلفة، منهم 115 طفلاً، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة.

استهداف المنازل:

وأفادت مصادر محلية في غزة استمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجاً، ومنازل، وشققاً سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرق رئيسة، في كل مناطق قطاع غزة.

شارك الخبر







شارك الخبر