جيوفينكو يودع الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم، ستكون الأخيرة للإيطالي سيباستيان جيوفينكو بقميص الزعيم، حيث يستعد لتوديع الفريق رسميًا.

جيوفينكو يرحل

وأوضح مصدر في نادي الهلال لـ”كووورة”، أن جيوفينكو سيخوض آخر مباراة له مع الهلال اليوم، وذلك بسبب رغبة اللاعب الإيطالي في الرحيل، لعدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق الموسم الحالي.

ولفت المصدر ذاته إلى أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تتخذ أي خطوة لتجديد عقد اللاعب الإيطالي مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في ديسمبر المقبل.

وكان جيوفينكو صاحب الـ34 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير2019 قادمًا من تورنتو الكندي، وسبق له تمثيل العديد من الأندية الإيطالية، أبرزها يوفنتوس.

الهلال بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29، وسيتم تتويجه ضد الفيصلي اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيصلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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