حالات التعافي اليوم 1201 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1201) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (432138) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9706) حالات من بينها (1408) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (449191) حالة، توفي منهم (7347) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (907) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 258، منطقة مكة المكرمة 232، المنطقة الشرقية 139، منطقة المدينة المنورة 86، منطقة عسير 65، منطقة جازان 39، منطقة القصيم 33، منطقة حائل 14، منطقة نجران 13، منطقة تبوك 12، منطقة الباحة 9.

أما أقل الحالات فكانت في منطقتي الحدود الشمالية بواقع 4 حالات ومنطقة الجوف بواقع 3 حالات فقط.

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