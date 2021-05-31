حالة واحدة تمنع انتشار كوفيد 26 وكوفيد 32

المواطن - متابعة

حذر خبيران أمريكيان بارزان في علم الأمراض، أمس الأحد، من تهديدات وبائية جديدة من المحتمل أن تهدد العالم في المستقبل القريب.

تتبع أصول كورونا:

وشدد الخبيران، على ضرورة التعاون مع الحكومة الصينية لتتبع أصول ظهور فيروس كورونا، لتحاشي ظهور الوبائيات الجديدة في المستقبل.

وقال بيتر هوتيز، المدير المشارك في تطوير اللقاحات المضادة لكورونا في تكساس، خلال لقاء تلفزيوني: إن الفشل في معرفة أصل وباء كوفيد 19 سيعرض العالم لخطر تفشي أوبئة جديدة مستقبلًا.

وأضاف هوتيز، خلال تصريحاته المتلفزة التي نقلتها وكالة بلومبيرج الأمريكية، أنه في حال عدم الوصول إلى أصل وباء كورونا، فإن العالم معرض لخطر وباء كوفيد 26 وكوفيد 32.

ما قاله هوتيز، أكده سكوت جوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء في إدارة ترامب سابقًا، والذي يشغل حاليًّا منصب عضو في مجلس إدارة شركة سكوت جوتليب.

الصين والفيروس:

وأوضح جوتليب، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة سي بي إس الأمريكية، أن عدم تقديم الصين لأي دليل يدحض نظرية أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من معمل في ووهان الصينية إلى العالم يؤكد الشكوك حول تورطها كمتهم رئيسي عن جائحة كورونا.

وأردف جوتليب، أن التحقيقات بشأن نشأة فيروس كورونا في الحياة البرية لم تسفر عن نتائج بعد ما يزيد عن عام ونصف تقريبًا من اكتشاف فيروس كورونا في سوق المأكولات البحرية في ووهان، وهو ما يزيد من الشكوك حول الصين.

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