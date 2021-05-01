حالة وحيدة تضمن بقاء الهلال في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال نفسه في ورطة، وذلك بعد خسارته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي بثنائية دون رد بالجولة الـ6 والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأصبح مصير استمرار الزعيم في البطولة الآسيوية مرتبطًا بنتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة حاليًّا، حيث لو انتهت بالتعادل بين الفريقين فسوف يتأهل الزعيم إلى دور الـ16 وإذا تحققت أي نتيجة أخرى غير التعادل، فسيودع الأزرق، دوري الأبطال الآسيوي رسميًّا.

45 دقيقة تحسم مصير الهلال:

ويتبقى فقط 45 دقيقة، لتحديد مصير الأزرق في البطولة الآسيوية، وذلك بعد نهاية لقاء الأهلي والدحيل، وفقًا للنظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب النظام الجديد في البطولة الآسيوية، يصعد من منطقة الغرب، 8 فرق، 5 أصحاب المراكز الأولى، إضافة إلى أكثر 3 أندية جمعًا للنقاط من أصحاب مركز الوصافة.

الزعيم يفرط في فرصة التأهل المباشر:

وفرط الهلال في فرصة التأهل المباشر، حيث كان يكفيه الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف وحيد وهو ما لم يتحقق، لأن الزعيم خسر بثنائية دون رد أمام الفريق الإماراتي.

وكانت مباراة الأزرق، ضد شباب الأهلي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان انتهى بفوز الأزرق بثنائية دون مقابل.

وسبق للزعيم أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2019 على حساب نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين في النهائي.

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