حبس مواطن كويتي وعد 30 فتاة بالزواج وحصل منهن على مليون دولار

المواطن - متابعة

أحالت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت مواطنًا كويتيًا إلى السجن بعد اتهامه بالنصب على نحو 30 فتاة وإيهامهن بالزواج والحصول منهن على 300 ألف دينار أو ما يعادل نحو مليون دولار.

مزاعم الـVIP

وبحسب صحيفة “الأنباء ” فقد جاءت التحقيقات مع المتهم عقب توقيفه من قبل رجال المباحث الجنائية بعد تقدم فتيات إلى المباحث واتهام المواطن بأنه نصب عليهن وأوهمهن بأنه من الـ VIP ومن ثم نسج حولهن الوهم بأنه سيتزوج من الواحدة تلو الأخرى ويتحصل منهن على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ويتوارى عن الأنظار.

مظاهر الثراء الفاحش

وقال مصدر أمني إن المتهم حاول إنكار الاتهامات إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.

يشار إلى أن آخر مُبلغة ذكرت أن المدعي عليه سلبها 52 ألف دينار بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها في برنامجي انستغرام وسناب شات.

شارك الخبر







شارك الخبر