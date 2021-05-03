حزب مودي يخسر خسارة قاسية في انتخابات الهند

المواطن- متابعة

خسر الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا، بزعامة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، في الانتخابات المحليّة في البنغال الغربية خسارة قاسية، وذلك في الولاية الأساسية البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة.

وأظهرت نتائج الانتخابات المحليّة التي جرت الشهر الماضي في هذه الولاية الواقعة في شرق البلاد، والتي اتسّمت فيها الحملة الانتخابية بضراوة بالغة وشهدت أعمال عنف، أنّ حزب مؤتمر تريمانول بزعامة ماماتا بانيرجي، يتّجه للفوز بولاية ثالثة على التوالي، حيث يحكم ولاية البنغال الغربية منذ 2011 بدون انقطاع.

فوز أنقذ الإنسانية

وقالت بانيرجي، المعارضة الشرسة لمودي، في خطاب إنّ هذا الفوز أنقذ الإنسانية، وأنقذ الشعب الهندي، متابعة: هذا فوز للهند.

ويُذكر أن الشهر الماضي، دُعي 175 مليون ناخب هندي للإدلاء بأصواتهم في خمسة انتخابات محليّة جرت في كل من الولايات التالية: البنغال، أسام، تاميل نادو، كيرالا ومنطقة بونديشيري.

إلقاء اللوم على مودي في تفشي كورونا

وألقى مودي بثقله في البنغال وشارك شخصياً في العديد من التجمعات الانتخابية في هذه الولاية ونظم عشرات التجمّعات الانتخابية حضرها مئات آلاف الأشخاص، ما عارضه لنقد شديد بسب انتهاك الإجراءات الاحترازية.

ويقول خبراء إنّ أحد أسباب موجة كوفيد-19 التي تجتاح الهند حالياً هو هذه التجمّعات الانتخابية التي نظّمها حزب مودي وسواه من الأحزاب.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 19,925,604مصابين لتكون بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتوفي 218,959 شخصًا بينما تعافى 16,293,003 أشخاص.

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