حساب المواطن: تعليق الطلبات الجديدة للتسجيل لا زال مستمرًّا

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

تعديلات حساب المواطن:

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