حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمقدار الدعم الذي يتم صرفه لتغطية التغير في سعر البنزين وذلك بالتزامن مع كثرة التساؤلات حول عدم التغير في مبلغ حساب المواطن بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين.

تغطية ارتفاع سعر البنزين

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن على استفسار بشأن ارتفاع أسعار البنزين مع ثبات مبلغ حساب المواطن بالقول إن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من الدعم التي تم صرفها في شهر مارس 2020 حيث كان سعر لتر البنزين 91 في حينها بـ 1.55 ريال.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

وكان حساب المواطن أعلن اليوم إمكانية التقدم بطلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 .

ودعا البرنامج من لدية مشكلة في مبلغ الدعم بتقديم الاعتراض وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات والتي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس للإيداع.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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