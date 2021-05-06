المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن البرنامج حقق إنجازًا جديدًا باسم الوطن.

وقال سلطان القحطاني “بكل فخر، برنامج حساب المواطن يحقق إنجازًا جديدًا باسم الوطن علم السعودية بعد تسميته بطلًا جائزة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS في مسار الحكومة الإلكترونية.

وفي وقت سابق، حدد البرنامج موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن وهي الدفعة الـ 42 لشهر مايو الجاري، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 10 مايو.

ويتم صرف الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

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