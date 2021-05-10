حساب المواطن يرد على مستفيد حالة الدفعة لديه تحت إجراء الصرف

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن المقصود بحالة الدفعة تحت إجراء الصرف والتي تظهر لبعض المستفيدين من البرنامج وذلك بالتزامن مع إيداع دفعة شهر مايو 2021.

وقالت خدمة المستفيدين إن هذه الحالة تعني أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، وعلى صحاب الطلب مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانه رفع طلب عبر خدمة صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي ” المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة”.

تفاصيل دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم الاثنين، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

أكثر من مليوني رب أسرة

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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