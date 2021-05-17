حساب المواطن : يمكنكم الاعتراض على الدفعة 42

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن اليوم إمكانية التقدم بطلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 42 .

ودعا البرنامج من لدية مشكلة في مبلغ الدعم بتقديم الاعتراض وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط وذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات والتي تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارًا من اليوم الخامس للإيداع.

تفاصيل الدفعة 42

وفي وقت سابق أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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